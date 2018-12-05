Еврокомиссия представила план по отказу от доллара

Еврокомиссия представила программу по усилению глобальной роли евро, чтобы валюта могла быть полноценным участником международной арены и отражать политический, экономический и финансовый вес еврозоны. Пресс-релиз плана опубликован на сайте организации в среду, 5 декабря.

Как констатирует Еврокомиссия, европейский бизнес по-прежнему торгует в долларах США на ключевых стратегических рынках, часто даже между собой. Это подвергает рынки политическому и валютному рискам и ставит их в зависимость от односторонних решений, которые напрямую затрагивают сделки в долларах.

По мнению организации, усиление статуса евро поможет повысить устойчивость международной финансовой системы, поскольку предоставит участникам рынка дополнительный выбор и сделает международную экономику менее уязвимой к потрясениям.

Так, среди мер по повышению роли евро организация предлагает: создание независимой системы мгновенных переводов в Еврозоне, расширения пула евроактивов, доступных для международных инвесторов, и укрепление инфраструктуры европейского финансового рынка.

Комиссия также призывает страны — члены ЕС содействовать более широкому использованию евро в стратегических секторах, в частности в международных энергетических соглашениях и сделках. По мнению ЕК, это позволит европейским компаниям быть более автономными.

Кроме того, комиссия начнет серию консультаций с заинтересованными сторонами для увеличения доли расчетов в евро на рынке энергоносителей, транспортно-производственном секторе, на рынках металлов и минерального сырья. О результатах доложат летом 2019 года.

На сегодняшний день евро является второй по популярности международной валютой. Первое место занимает доллар США. Так, в 2017 году около 36% от общей суммы международных транзакций было осуществлено в евро. Более того, доля мировых резервов в европейской валюте составляет около 20%.

Тем временем дедолларизация российской экономики уже стартовала. Например, Минфин впервые за пять лет разместил государственные облигации не в долларах, а в евро. Кроме того, оплата поставок С-400 в Турцию была произведена уже в нацвалютах.