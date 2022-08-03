Депутат Белоусов не явился в суд на оглашение приговора по делу о взятке

Депутат Госдумы Вадим Белоусов не явился в Мосгорсуд на оглашение приговора по делу о получении взятки на сумму более 3 млрд рублей. Об этом в среду, 3 августа, сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

В среду суд должен назначить Белоусову наказание. Прокурор просил отправить депутата в колонию на 14 лет. Кроме того, обвинение просит оштрафовать его на 500 млн рублей.

Адвокаты парламентария заявили, что отсутствие Белоусова в суде связано с его занятостью. По их словам, он не ожидал, что оглашение приговора будет зачитываться в течение двух дней.

В настоящее время депутат Госдумы находится под подпиской о невыезде.

Белоусова задержали весной 2019 года. Тогда он отверг все обвинения.

По данным следствия, с мая 2010 по январь 2014 года Белоусов и главбух челябинского ОАО «Первый хлебокомбинат» Маргарита Бутакова вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими лицами получили взятку за оказание покровительства от предпринимателей Константина Овчинникова и Алексея Башаева, занятых в дорожном строительстве.

За взятку (20% от прибыли) им предоставлялись самые выгодные условия заключения государственных контрактов и «полное избавление от конкуренции». Объем ежемесячной суммы составлял 10 млн рублей. В Челябинске деньги получала теща Белоусова, а в Москве наличные закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала супруга депутата. Таким образом, в течение нескольких лет Белоусов получил в качестве взятки более 3,2 млрд рублей.

На стадии предварительного следствия в 2018 году Госдума дала согласие на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое. Обвинительное заключение по делу депутата утвердили 28 августа 2020 года.