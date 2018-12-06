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Госдума согласилась лишить неприкосновенности депутата Белоусова

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Госдума на заседании в четверг, 6 декабря, дала согласие на лишение неприкосновенности депутата фракции «Справедливая Россия» Вадима Белоусова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в парламенте.

По словам собеседника агентства, это решение поддержали 353 депутата, против проголосовал 21 парламентарий, воздержались двое.

Генпрокуратура направила представление о лишении Белоусова депутатского иммунитета еще в июне. Однако в связи с тем, что парламентарий находился на больничном, этот вопрос был вынесен на заседание нижней палаты только в декабре.

В беседе в журналистами глава профильной комиссии по контролю за доходами, мандатным вопросам и депутатской этике Отари Аршба подтвердил факт дачи согласия на лишение неприкосновенности Белоусова для возбуждения уголовного дела.

18 июня Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции.

Парламентария обвиняют по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»).

Белоусов был деловым партнером обвиняемого в получении взятки и объявленного в международный розыск экс- губернатора Челябинской области Михаила Юревича. В V созыв Госдумы парламентарий избирался от «Единой России», а в VI избрался по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

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