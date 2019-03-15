Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по делу о взятке

Депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова задержали и доставили в суд. Его обвиняют в получении взятки размером почти 3,5 млрд рублей, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

По его словам, Следственный комитет России просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать парламентария.

«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат журналистам ТАСС.

Он отметил, что сейчас в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством.

«Вину мой подзащитный не признаёт», — добавил Трунов.

18 июня 2018 года Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции.

Позже, в декабре, Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое.

Белоусов был деловым партнером обвиняемого в получении взятки и объявленного в международный розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.