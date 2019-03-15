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Депутата Госдумы Вадима Белоусова задержали по делу о взятке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Депутата Госдумы от «Справедливой России» Вадима Белоусова задержали и доставили в суд. Его обвиняют в получении взятки размером почти 3,5 млрд рублей, сообщил его адвокат Игорь Трунов.

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По его словам, Следственный комитет России просит Ленинский суд Екатеринбурга арестовать парламентария.

«Белоусов был вызван на допрос, его повезли сегодня в Ленинский суд Екатеринбурга для избрания меры пресечения в виде заключения под стражу», — сказал адвокат журналистам ТАСС.

Он отметил, что сейчас в суде объявлен перерыв в связи с тем, что прокуратура просит согласовать позицию со своим руководством.

«Вину мой подзащитный не признаёт», — добавил Трунов.

18 июня 2018 года Генпрокуратура обратилась в Госдуму с просьбой лишить Белоусова депутатской неприкосновенности для привлечения его к ответственности по уголовному делу о коррупции.

Позже, в декабре, Госдума дала согласие на лишение неприкосновенности депутата. Решение поддержали 353 парламентария, против проголосовал 21 человек, воздержались двое.

Белоусов был деловым партнером обвиняемого в получении взятки и объявленного в международный розыск экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича.

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