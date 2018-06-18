Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Белоусова

Генеральная прокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он может быть привлечен к уголовному делу о коррупции, сообщает РЕН ТВ.

Сообщается, что запрос ведомства может быть связан с уголовным делом о мошенничестве, которое могут возбудить в отношении Белоусова по факту вывода денег со счетов ЗАО «Южуралавтобан».

Вадим Белоусов является деловым партнером бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он также был акционером агрохолдинга «Макфа», которым владеет семья экс-главы региона. В прошлый созыв Госдумы он избирался от «Единой России», в нынешний избрался по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

Год назад следствие предъявило обвинения директору московского филиала ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще Белоусова в передаче взятки Юревичу. В рамках уголовного дела бывший челябинский губернатор обвиняется в получении взятки в 26 млн рублей. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящее время он находится в Лондоне на лечении.