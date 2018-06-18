Прямой эфир

Генпрокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Белоусова

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Генеральная прокуратура просит лишить неприкосновенности депутата Госдумы Вадима Белоусова. Он может быть привлечен к уголовному делу о коррупции, сообщает РЕН ТВ.

Взятки отдадут государству
Деньги, использованные для подкупа, не вернут владельцам

Сообщается, что запрос ведомства может быть связан с уголовным делом о мошенничестве, которое могут возбудить в отношении Белоусова по факту вывода денег со счетов ЗАО «Южуралавтобан».

Вадим Белоусов является деловым партнером бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича. Он также был акционером агрохолдинга «Макфа», которым владеет семья экс-главы региона. В прошлый созыв Госдумы он избирался от «Единой России», в нынешний избрался по спискам «Справедливой России» от Кировской области.

Год назад следствие предъявило обвинения директору московского филиала ОАО «Макфа» Андрею Чуркину и Маргарите Бутаковой, теще Белоусова в передаче взятки Юревичу. В рамках уголовного дела бывший челябинский губернатор обвиняется в получении взятки в 26 млн рублей. Юревич был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В настоящее время он находится в Лондоне на лечении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Экс-губернатора Челябинской области Юревича подозревают во взяточничестве на 3,4 млрд рублей
В отношении бывшего чиновника возбуждено уголовное дело
КС Украины признал отмену депутатской неприкосновенности допустимой
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017