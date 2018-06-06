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КС Украины признал отмену депутатской неприкосновенности допустимой

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Фото: РИА Новости
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Конституционный суд Украины решил, что предложение отменить депутатскую неприкосновенность соответствует конституции страны. Об этом сообщает судебно-юридическая газета.

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Решение было принято на закрытом заседании в среду, 6 июня. Теперь законопроект №6773 может быть рассмотрен Верховной радой, передает RT.

Президент Украины Петр Порошенко внес проект об отмене неприкосновенности народных депутатов с 1 января 2020 года в парламент 17 октября прошлого года.

Рада направила президентский проект закона на экспертизу в КСУ.

Порошенко заявлял в октябре прошлого года, что надеется на отмену депутатской неприкосновенности на Украине весной 2018 года.

«Есть все шансы, что весной будет принято окончательное и бесповоротное решение по неприкосновенности», — заявил украинский лидер, выступая перед пограничниками в Киеве.

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