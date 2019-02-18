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Иностранцам предложат проекты из списка Белоусова на 900 млрд рублей

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Фото: РИА Новости/Алексей Даничев
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Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) в ближайшие месяцы начнет переговоры с зарубежными инвесторами по приоритетным для российской экономики проектам из списка рабочей группы Силуанова–Шохина.

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Как рассказал «Известиям» глава фонда Кирилл Дмитриев, предварительно для иностранцев отобрано около 15 проектов в сферах нефтехимии, логистики и транспортной инфраструктуры.

Сопредседатель рабочей группы и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин предполагает, что наиболее привлекательные проекты могут спровоцировать конкуренцию между иностранным и российским бизнесом.

Несмотря на возможный конфликт интересов, участие зарубежных инвесторов крайне важно, полагают эксперты. Благодаря этому в России могут быть локализованы современные технологии и решены проблемы с импортными составляющими.

Рабочая группа, которую возглавил Шохин и первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов, занимается отбором проектов под совместную реализацию государством и частными компаниями.

Она возникла в ответ на публикацию так называемого списка Андрея Белоусова. Помощник президента предложил изъять сверхприбыль у крупных российских экспортеров, получивших выгоду от девальвации рубля.

Подробнее — в интервью «Известиям»:

По миру пойдут: Иностранцам предложат проекты из списка Белоусова более чем на 900 млрд рублей

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