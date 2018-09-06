Помощник президента РФ назвал ослабление рубля конъюнктурным явлением

Ослабление рубля — конъюнктурное, связано с политикой и не является поводом для беспокойства. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями. Вряд ли это повод для беспокойства», — цитирует его «РИА Новости».

Белоусов добавил, что ему трудно сказать, сколько продлятся колебания курса рубля на бирже.

Ранее сегодня курс евро подскочил до 80,39 рубля, курс доллара — до 69,11 рубля. По мнению экспертов, российский рубль оказался под давлением на фоне обострения американской санкционной риторики.