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Помощник президента РФ назвал ослабление рубля конъюнктурным явлением

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артём Коротаев
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Ослабление рубля — конъюнктурное, связано с политикой и не является поводом для беспокойства. Об этом в четверг, 6 сентября, заявил помощник президента РФ Андрей Белоусов.

«Это чисто конъюнктурная история, связанная с известными политическими событиями. Вряд ли это повод для беспокойства», — цитирует его «РИА Новости».

Белоусов добавил, что ему трудно сказать, сколько продлятся колебания курса рубля на бирже.

Ранее сегодня курс евро подскочил до 80,39 рубля, курс доллара — до 69,11 рубля. По мнению экспертов, российский рубль оказался под давлением на фоне обострения американской санкционной риторики.

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