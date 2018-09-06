Эксперт прокомментировал резкий рост курса евро и доллара

Директор аналитического департамента «Альпари» Александр Разуваев назвал ожидаемым произошедшее в четверг, 6 сентября, ослабление рубля.

Курс евро, согласно данным Московской биржи, в 16:16 мск подскочил до 80,39 рублей, курс доллара — до 69,11 рублей.

«Сегодняшнее ослабление рубля достаточно ожидаемо для нас. Оно началось после заявления Еврокомиссии о новых санкциях против России по «делу Скрипаля», — сказал эксперт порталу iz.ru.

Он подчеркнул, что Евросоюз – основной торговый партнер для России, поэтому эта ситуация «достаточно болезненная».

«ЦБ уже заявлял, что может даже повысить ключевую ставку из-за очень плохой конъюнктуры. Под давлением также российские гособлигации», — отметил Разуваев.

Также эксперт напомнил об обсуждении антироссийских санкций в США.

«Российскому бюджету выгодна данная ситуация. Дорогая нефть, дешевый рубль. Все довольны», — считает Разуваев.

Он также отметил, что в ближайшее время курс доллара составит 71—72 рубля.

«Центробанк может легко своими интервенциями изменить ситуацию, но у нас ЦБ таргетирует инфляцию, а не валютный курс», — добавил эксперт.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

5 сентября Лондон опубликовал имена и фотографии подозреваемых в отравлении британского шпиона, экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Британский премьер Тереза Мэй пригрозила введением новых антироссийских санкций.