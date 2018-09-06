Курс евро превысил 80 рублей

Курс евро к рублю 6 сентября превысил 80 рублей в первые с 11 апреля, о чем свидетельствуют данные Московской биржи.

К 16:10 евро достигал отметки 80,02 рубля. Курс доллара в 16:10 составил 68,8 рубля.

Ранее, 6 сентября, министр экономического развития Максим Орешкин рассказал анекдот про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, комментируя ситуацию с курсом рубля.

24 августа министр финансов РФ Антон Силуанов рассказал, что российское правительство осуществляет политику, направленную на прогнозируемость и стабилизацию рубля вне зависимости от внешней конъюнктуры.

В последнее время рубль остается под давлением на фоне обострения санкционной риторики со стороны США. Кроме того, влияние на курс валюты оказывала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.

Госдеп анонсировал введение новых санкций 8 августа. Причиной было названо отравление британского агента и экс-сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери, в котором бездоказательно обвиняют Москву.

Первый пакет новых ограничений вступил в силу 27 августа, хотя введение санкций изначально анонсировалось с 22 августа. Он предусматривает запрет на экспорт в Россию продукции двойного назначения. Второй пакет может быть принят через три месяца и касается понижения уровня дипломатических отношений и запрет на полеты в США «Аэрофлоту».