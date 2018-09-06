Орешкин ответил анекдотом о Брежневе на вопрос про курс рубля

Министр экономического развития Максим Орешкин рассказал анекдот про генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева, комментируя ситуацию с курсом рубля.

Наблюдается «текущая волатильность», но рубль не одна из самых слабых валют, отметил он в четверг, 6 сентября.

«Это как в анекдоте: Брежнев бежит кросс, и говорят, что пришел вторым с конца и занял призовое место. Так и с рублем — пятый из шести валют», — цитирует его ТАСС.

В качестве примера валют, которые значительно слабее российского рубля, министр привел привел турецкую лиру, южноафриканский рэнд, аргентинский песо, бразильский реал и индийскую рупию.

«Ситуация там гораздо хуже, и проблемы носят структурный характер», — обратил внимание Орешкин, отметив, что на курс рубля влияет санкционная политика запада и существует волатильность краткосрочного характера, добавляет «Газета.ру».

В конце августа Орешкин рассказал, что Минэкономразвития ожидает незначительное ослабление курса рубля в ближайший год, однако национальная валюта должна вернуться к прогнозируемым показателям в конце 2019 года.

Российский рубль оказался под давлением на фоне обострения американской санкционной риторики. Кроме того, влияние на курс валюты оказала покупка Центробанком валюты на внутреннем рынке.