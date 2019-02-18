По миру пойдут: Иностранцам предложат проекты из списка Белоусова более чем на 900 млрд рублей

В ближайшие месяцы РФПИ начнет переговоры с зарубежными инвесторами по приоритетным для российской экономики проектам из списка рабочей группы Силуанова–Шохина, сказал «Известиям» глава фонда Кирилл Дмитриев. Предварительно для иностранцев отобрано около 15 проектов в сферах нефтехимии, логистики и транспортной инфраструктуры. Сопредседатель рабочей группы и глава РСПП Александр Шохин предполагает, что наиболее привлекательные проекты могут спровоцировать конкуренцию между иностранным и российским бизнесом. Несмотря на возможный конфликт интересов, участие зарубежных инвесторов крайне важно, полагают эксперты. Благодаря этому в России могут быть локализованы современные технологии и решены проблемы с импортными составляющими.

Вкусные проекты

Предварительно для иностранцев отобрано около 15 проектов общей стоимостью 906 млрд рублей из сфер нефтехимии, логистики и транспортной инфраструктуры.

— Предлагаем инвесторам из Китая, Японии, Франции, Италии и арабских стран, — сказал «Известиям» Кирилл Дмитриев. — В рамках работы над реализацией национальных проектов РФПИ проанализировано более 400 проектов.

Какие конкретно проекты РФПИ будет обсуждать с иностранными партнерами, глава фонда не уточнил. В его пресс-службе также не предоставили более детальную информацию.

Представителей РФПИ и ВЭБа специально пригласили в рабочую группу Силуанова–Шохина для фильтрации предложений по инвестициям под рыночные требования. Как ранее говорил «Известиям» сопредседатель рабочей группы и глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, ключевым ориентиром для отбора проектов служат условия, на которых РФПИ привлекает иностранных инвесторов. Главным образом речь идет о минимальной доходности. Она должна составлять не менее 15%. Это рыночный уровень прибыли хороших проектов с невысоким уровнем риска.

Александр Шохин считает, что благодаря такому фильтру проекты государства, изначально формировавшиеся преимущественно для российского бизнеса, действительно будут интересны и иностранцам. Однако, с другой стороны, это может спровоцировать конкуренцию за участие в наиболее «вкусных» проектах, добавил он.

— В определенных ситуациях для российских инвесторов может быть предусмотрено преимущественное перед иностранцами право инвестиций в стратегические проекты, предлагает Александр Шохин.

Справка «Известий» Рабочая группа Силуанова–Шохина возникла в ответ на публикацию так называемого списка Белоусова. Она занимается отбором проектов под совместную реализацию государством и частными компаниями. Предполагается, что в рамках этого сотрудничества не будет расти фискальная нагрузка и государство гарантирует доходность на инвестиции. Как ранее писали «Известия», в I квартале 2019 года ожидается заключение инвестиционных соглашений по 13 наиболее проработанным и экономически целесообразным проектам. Их общая стоимость — более 900 млрд рублей. Всего на рассмотрение рабочей группы поступило около 900 предложений на сумму 75 трлн рублей.

За чужой счет

Привлечь зарубежных инвесторов к реализации приоритетных для экономики проектов — критически важная задача, считает профессор РАНХиГС Александр Аршавский. Российская продукция стратегического значения, например транспорт, до сих пор производится в значительной степени из импортных комплектующих. Участие иностранцев позволит освоить современные технологии и компетенции и ослабить зависимость от импорта, пояснил эксперт.

Впрочем, международные инвесторы неохотно делятся своими технологиями, добавил генеральный директор компании «Спутник — Управление капиталом» Александр Лосев. Доступ к основным компетенциям, без которых невозможно производство продукта, как правило, партнеры по совместным проектам не получают.

Тем не менее приток зарубежных инвестиций в российскую экономику позволит снизить политические риски, добавил он. Денежные потоки иностранцев будут больше зависеть от России, следовательно, играть против нашей страны другим государствам будет невыгодно.

Несмотря на привлекательность российской экономики, в ближайшие годы будет проблематично добиться резкого увеличения притока капитала из-за границы, считает эксперт компании «Международный финансовый центр» Владимир Рожанковский. Он напомнил, что хоть в отношениях России и ряда европейских государств и есть прогресс, американский запрет на инвестиции в стратегические отрасли на срок более 90 дней сохраняется. Исходя из этого, будет сложно привлечь деньги западных компаний в какие-либо новые крупные проекты, констатировал эксперт. Кроме этого, довольно высока вероятность новых санкций, что также усложнит привлечение иностранных инвесторов.

Одна из главных задач РФПИ на ближайшие годы — увеличить инвестиции в технологии до 25% портфеля фонда, говорил ранее «Известиям» глава фонда Кирилл Дмитриев. В целом он рассчитывал привлечь $40 млрд от иностранного бизнеса и фондов в ближайшие пять-семь лет. В основном капитал придет от инвестиционных корпораций из Китая и Кореи, суверенных фондов Саудовской Аравии и Катара, а также портового оператора из Объединенных Арабских Эмиратов.