Арабика в Перми не варится: продажа «Новомета» саудитам застопорилась

Неоднократно анонсированная сделка по продаже доли «Роснано» в компании «Новомет-Пермь» находится под большим вопросом. Новыми владельцами должны стать Российский фонд прямых инвестиций совместно с саудовской государственной нефтяной компанией Saudi Aramco. В ФАС «Известиям» сообщили, что соответствующего ходатайства от сторон они не получали. Эксперты считают, что продажа может быть затруднена как по объективным, так и по субъективным причинам. Они напоминают о неудачном опыте американской компании Halliburton, которая пыталась купить пермское предприятие в 2016 году.

У доли АО «Новомет-Пермь», принадлежащей «Роснано», должен был появиться новый владелец до конца прошлого года. Об этом еще в июне 2018-го сообщал гендиректор АО Максим Перельман.

— Пока идут переговоры. Ближайший потенциальный покупатель — Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) совместно с Saudi Aramco. Пока обсуждаем параметры соглашения, сделка состоится до конца года, — говорил топ-менеджер.

Впрочем, в указанный им срок этого не случилось. В октябре 2018 года уже глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявлял, что его фонд в союзе с суверенным фондом Саудовской Аравии Public Investment Fund готовы купить 30,76% акций компании «Новомет». Он обозначил и новый срок возможной сделки — февраль 2019 года.

В начале этого года Кирилл Дмитриев снова напомнил об ожидаемой сделке. Правда, на этот раз в сроках уже был более осторожен, лишь пообещав, что РФПИ и партнеры обязательно подадут соответствующее ходатайство в ФАС.

В ФАС «Известиям» сообщили, что такого обращения о приобретении пакета акций «Новомета» к ним не поступало.

В РФПИ «Известиям» рассказали, что фонд и партнеры «продолжают работу над инвестицией в «Новомет» и планируют обратиться в ФАС в ближайшие недели».

— Параллельно РФПИ способствует выходу «Новомета» на рынок Саудовской Аравии — благодаря поддержке фонда компания прошла квалификационный отбор и уже поставила в КСА первое оборудование для нефтедобычи, — добавили в фонде.

Аналитики удивлены обещаниями сторон по поводу скорого решения о сделке, когда ходатайство в ФАС еще не подано.

— Даже если стороны договорятся между собой, сделка может не получить одобрения антимонопольной службы, — отметил директор информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев. — Глава ведомства Игорь Артемьев неоднократно говорил, что из-за давления, оказываемого на нашу страну на внешнеполитической арене, Россия всё неохотнее расстается с активами, которые могли бы быть отнесены к категории стратегических.

Сделки по продаже таких активов иностранным инвесторам либо вовсе не получают одобрения антимонопольных и правительственных органов, либо разрешения выдаются на чрезмерно жестких условиях, фактически блокирующих потенциальное сотрудничество сторон, указал эксперт.

С аналогичными трудностями уже столкнулись Schlumberger, пытавшаяся купить Eurasia Drilling Company, и Halliburton, также претендовавшая на долю «Роснано» в «Новомете», заметил Александр Разуваев.

Действительно, «Роснано» уже третий год пытается продать свой пакет в «Новомете», и первым претендентом на него была компания Halliburton. Соответствующее ходатайство в ФАС она подала в декабре 2016 года. Но рассмотрение его уже дважды переносилось, и в итоге спустя год сделка, по неофициальным данным, так и не получила одобрения, а в январе 2018-го Halliburton попросту отозвала свою заявку.

— То, что вместо американской Halliburton теперь выступает арабский фонд, особого значения не имеет. Если бы это были наши союзники по ЕАЭС или партнеры по БРИКС, только в этом случае, наверное, можно рассчитывать на смягчение позиции госорганов, — полагает Александр Разуваев.

Основной вид производимого «Новометом» оборудования в интересах нефтянки — это электроцентробежные насосы (ЭЦН), но их в России делает еще ряд компаний. В частности, одним из лидеров является московская компания «Борец». Также среди производителей — компании «Алнас», «Алмаз», «Бугульминский электронасосный завод», «Ижнефтепласт» и другие. То есть существует жесткая конкуренция. Производством ЭЦН занимаются и некоторые нефтяные компании.

По словам старшего аналитика ИК «БКС» Сергея Суверова, «инвестиционная привлекательность подобного вложения не очевидна».

— Арабские инвесторы очень избирательны и всегда смотрят на отдачу от своих вложений. «Новомет» последние несколько лет демонстрировал многомиллионные убытки. Предприятие вышло в прибыль только в 2017 году, что может быть расценено инвесторами как «бумажная» прибыль в рамках подготовки к сделке. Полагать, что саудиты окажутся менее разборчивыми, чем все остальные потенциальные инвесторы, — это какой-то расизм, — говорит аналитик.

В «Роснано» и «Новомете» оперативно не ответили на запрос «Известий».