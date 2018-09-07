Банки готовы вложиться в инвестпроекты компаний из «списка Белоусова»

Крупнейшие российские банки намерены профинансировать инвестиционные проекты компаний из «списка Белоусова». Об этом «Известиям» рассказал председатель совета банковской ассоциации «Россия», глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В частности, кредитные организации рассматривают возможность объединения в так называемые синдикаты для предоставления средств компаниям. Предполагается, что реализация проектов будет связана, в частности, с модернизацией производств.

Ассоциация банков «Россия» намеревается вступить в рабочую группу при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) по отбору и оценке инвестпроектов компаний из так называемого «списка Белоусова». Об этом «Известиям» рассказал председатель совета ассоциации Анатолий Аксаков.

Первое заседание рабочей группы прошло 6 сентября. На встрече помимо представителей компаний присутствовали помощник президента по экономическим вопросам Андрей Белоусов и министр экономического развития Максим Орешкин, рассказал источник «Известий», осведомленный о составе участников заседания. Совещание было промежуточным, добавил другой источник «Известий».

Финансовые организации могут выдать средства в рамках проектного финансирования или синдицированного кредитования (когда займ предоставляется по меньшей мере двумя банками), отметил Анатолий Аксаков. По его словам, интерес к кредитованию компаний из «списка Белоусова» уже выразили Сбербанк и ВТБ. В пресс-службах кредитных организаций не прокомментировали свое возможное участие в реализации проектов компаний.

По словам Анатолия Аксакова, ранее банки с опаской инвестировали в такие проекты как в новое производство. Но если в этом процессе участвует и государство, то гарантии реализации такого мероприятия возрастают, проекты становятся уже востребованными и не вызывают больших опасений у банков.

— Когда речь идет о том, чтобы несколько сотен миллиардов рублей распределить на инвестпроекты – это большие денежные потоки и финансирование любого проекта, естественно, без банковских гарантий не обходится. На банковском сопровождении тоже можно заработать большие деньги, – отметил директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев.

О том, какие это могут быть проекты, пока неизвестно. В трех компаниях из «списка Белоусова» рассказали «Известиям», что надеются развивать уже имеющиеся инвестпроекты без привлечения дополнительных ресурсов в другие.

Директор автономной некоммерческой организации «Институт реформирования общественных финансов» Владимир Климанов считает, что оптимальным решением в этой ситуации будет компромисс бизнеса и власти. По мнению эксперта, в настоящее время идет поиск проектов и сфер инвестирования.

В «список Белоусова» входят крупнейшие компании, в числе которых «Мечел», «Уралхим», «Металлоинвест», «Полюс», «Алроса», «Сибур», «Норильский никель», Evraz, «Северсталь», ММК, НЛМК, «Уралкалий». При этом список может быть и расширен другими организациями, заявил «Известиям» исполнительный вице-президент РСПП Александр Мурычев, не назвав конкретные компании. Он отметил, что ряд крупнейших организаций сами изъявили желание войти в перечень компаний, которые должны реализовывать проекты.

В начале августа помощник президента России Андрей Белоусов в письме президенту России Владимиру Путину предложил изъять более 500 млрд рублей сверхдоходов у металлургических, химических и нефтехимических компаний на выполнение майских указов. В правительстве, а также в компаниях не поддержали эту инициативу. В РСПП заявили о рисках дефолта компаний и снижения темпов ВВП из-за такой инициативы.

24 августа была организована встреча Андрея Белоусова с бизнесом при участии главы РСПП Александра Шохина и первого вице-премьера Антона Силуанова. Тогда на нее пришли представители 16 компаний. По итогам встречи была создана рабочая группа, которая должна в итоге определить сферы и проекты для инвестирования компаниями, а также меры господдержки. Формулировка «изъятие сверхдоходов» исчезла из повестки дня после этого совещания. А 6 сентября Антон Силуанов в ходе выступления на Московском финансовом форуме в очередной раз подтвердил, что никакого изъятия сверхдоходов не будет.