Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний из «списка Белоусова», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощник президента Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 млрд рублей в год. Всего в списке значились 14 компаний, в том числе «Норникель», «Сибур», НЛМК и «Алроса».

На вопрос, планирует ли Путин встретиться с представителями компаний из «списка Белоусова», представитель Кремля ответил отрицательно.

10 августа стало известно, что президент поручил правительству изучить идею Белоусова по изъятию в бюджет сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Отдельно отмечалось, что окончательное решение еще не принято.