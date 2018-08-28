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Путин не планирует встречаться с представителями компаний из «списка Белоусова»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин не планирует встречаться с представителями компаний из «списка Белоусова», сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Помощник президента Андрей Белоусов в июле предложил изъять дополнительные доходы от ослабления рубля у металлургических, нефтехимических компаний и производителей удобрений на 500 млрд рублей в год. Всего в списке значились 14 компаний, в том числе «Норникель», «Сибур», НЛМК и «Алроса».

На вопрос, планирует ли Путин встретиться с представителями компаний из «списка Белоусова», представитель Кремля ответил отрицательно.

10 августа стало известно, что президент поручил правительству изучить идею Белоусова по изъятию в бюджет сверхдоходов у металлургических и химических компаний. Отдельно отмечалось, что окончательное решение еще не принято.

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