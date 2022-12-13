МО РФ рассказало о переговорах по возобновлению движения по Лачинскому коридору

Миротворцы России проводят переговоры с представителями Азербайджана для того, чтобы восстановить движение гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору, сообщает Минобороны РФ во вторник, 13 декабря.

«Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта по дорожному направлению Степанакерт – Горис», — сказано в сообщении.

11 ноября МИД Азербайджана обвинил Армению в использовании Лачинского коридора в целях незаконной военной деятельности. Кроме того, министерство назвало заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна о планах Баку закрыть Лачинский коридор попыткой преднамеренной эскалации ситуации в регионе.

Также МИД Азербайджана обвинил Армению в нарушении обязательств девятого пункта трехстороннего заявления, указав, что Ереван «затягивает процесс открытия коммуникаций между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой». В МИДе указали, что Азербайджан в свою очередь, построив новую Лачинскую дорогу, четко выполняет свои обязательства.

Накануне Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. В тот же день, выступая на заседании правительства Армении, Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Лачинский коридор — это единственная дорога, которая связывает Армению и Нагорный Карабах.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. Спустя два месяца Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.