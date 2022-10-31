Опубликовано совместное заявление Путина, Алиева и Пашиняна по Карабаху

Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян в совместном заявлении подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Документ по итогам трехстороннего саммита в Сочи опубликован на сайте Кремля 31 октября.

«На основе имеющихся наработок условлено продолжить поиск взаимоприемлемых развязок. Российская Федерация будет оказывать этому всяческое содействие», — говорится в документе.

Стороны договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета.

Кроме того, отмечен ключевой вклад российских миротворцев и востребованность их усилий. Лидеры Азербайджана и Армении приветствовали готовность РФ и дальше способствовать нормализации отношений между республиками.

31 октября в Сочи прошел трехсторонний саммит Россия – Армения – Азербайджан по обсуждению ситуации в Нагорном Карабахе. Встреча продолжалась более двух часов.

Президент РФ заявил, что Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем. Как отметил российский лидер, не всё удалось согласовать, «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специалистов текста», однако встреча была полезной.

Открывая встречу с премьер-министром Армении, российский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Также он подчеркнул, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана.

Президент Азербайджана поблагодарил Путина за его роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе. Кроме того, он подчеркнул, что Баку выдвинул пять основных принципов для нормализации отношений с Ереваном.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.