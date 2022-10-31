Путин заявил о необходимости завершить конфликт в Нагорном Карабахе

Президент России Владимир Путин, открывая 31 октября встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать.

«Этот конфликт длится уже десятилетия, поэтому надо все-таки когда-то его завершать», — отметил Путин.

Он подчеркнул, что у армянской стороны есть воля на то, чтобы этот конфликт закончился.

В свою очередь, Пашинян отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

В середине октября Путин указал на необходимость по максимуму искать выходы из конфликтов на пространстве Содружества Независимых Государств.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась в сентябре этого года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.