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Пашинян назвал приемлемым подход Москвы к установлению отношений Еревана и Баку

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана. Об этом армянский премьер Никол Пашинян заявил в понедельник, 31 октября, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Сочи.

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«На прошлой неделе на площадке Валдайского дискуссионного клуба вы затронули вопрос о возможном мирном договоре между Арменией и Азербайджаном, подчеркивая некоторые параметры этого процесса, связанные с Нагорным Карабахом, утверждая, что вы поддержите выбор тех принципов, в пользу которых выразится армянская сторона. В ходе последнего закрытого заседания СКБ (Совета коллективной безопасности ОДКБ. — Ред.) с вашим участием я говорил об этом и хочу еще раз подчеркнуть, что по Нагорному Карабаху для нас приемлемы те подходы, которые предлагаются российским проектом базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения», — сказал Пашинян.

Он выразил надежду, что Путин поддержит предложение сослаться на этот документ в тексте возможного трехстороннего заявления по итогам встречи, которая пройдет в позже в этот день с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Пашинян отметил, что Армения предложила это, но пока нет подтверждения, что российская сторона поддерживает это предложение.

«Это никак не противоречит тем соглашениям, которые были достигнуты в Праге 6 октября сего года. Между прочим, в ходе пражских переговоров я ориентировался на ваши в том числе публичные заявления по Нагорному Карабаху», — подчеркнул он.

В свою очередь, Путин заявил в ходе встречи с Пашиняном, что армяно-азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха необходимо прекратить.

Президент РФ отметил, что споры между Ереваном и Баку длятся уже десятилетия, и подчеркнул наличие у Пашиняна политической воли к тому, чтобы прервать давнюю вражду, передает НСН.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин и Пашинян начали встречу в Сочи. Она предваряет трехсторонний саммит лидеров Азербайджана, Армении и России. После беседы с Пашиняном Путин встретится с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сообщается на сайте aif.ru.

Ранее в понедельник Алиев и Пашинян прибыли в Сочи для участия в переговорах с участием Путина.

30 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о перспективе того, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

С аналогичным намерением ранее выступал Никол Пашинян, который планирует подписать договор до конца года.

28 октября на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в очередной раз обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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