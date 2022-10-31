Алиев и Пашинян прибыли в Сочи на трехсторонние переговоры с Путиным
Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении прибыли в Сочи для участия в переговорах с участием президента РФ Владимира Путина. Об этом 31 октября говорится в сообщении на сайте азербайджанского лидера на сайте главы армянского правительства.
Участники переговоров обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей.
30 октября замглавы МИД РФ Андрей Руденко сообщил о перспективе того, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.
С аналогичным намерением ранее выступал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который планирует подписать договор до конца года.
28 октября на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает все возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.
Ситуация на армяно-азербайджанской границе в очередной раз обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.
Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.
В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.