Путин заявил о заинтересованности России в мирной обстановке в Закавказье

Россия заинтересована в том, чтобы в регионе Закавказья была стабильная обстановка. Об этом 28 октября заявил президент РФ Владимир Путин на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

«Мы, конечно, не можем оставаться в стороне от проблем и противоречий между близкими для России государствами и неизменно готовы способствовать их мирному разрешению. И в целом мы, безусловно, заинтересованы в том, чтобы Закавказье было спокойным и стабильно развивающимся регионом», — сказал он.

Он также отметил, что Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Арменией и Азербайджаном.

«Что касается армяно-азербайджанского урегулирования, мы и сегодня делаем всё возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между Баку и Ереваном. Сразу бы хотел отметить: и Азербайджан, и Армения в недавнем прошлом, так же, как и Россия, — все мы входили в единое государство. У нас огромное количество связей и с Ереваном, и с Баку, и не учитывать это просто невозможно», — сказал глава государства.

Путин также выразил поддержку Армении в вопросах обеспечения безопасности, подчеркнув, что Россия всегда уделяла внимание стабильности на этом направлении.

Ранее в этот день премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что согласен установить межгосударственные отношения с Азербайджаном по принципам, которые предлагает Россия.

Также 28 октября спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что Россия продолжит помогать и способствовать подписанию мирного договора между Арменией и Азербайджаном. Россия выступала в качестве посредника и продолжит оказывать содействие в том, чтобы два государства вышли на подписание мирного договора, подчеркнула спикер.

26 октября Пашинян сообщил, что планирует встретиться с Путиным и азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым по приглашению президента России и провести трехстороннюю встречу в Сочи 31 октября. Премьер-министр уточнил, что планирует обсудить с Путиным и Алиевым вопросы безопасности и стабильности в Нагорном Карабахе.

Последний раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.