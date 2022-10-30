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РФ надеется на подписание мирного договора Баку и Еревана после саммита в Сочи

Замглавы МИД РФ Руденко: Россия надеется, что саммит в Сочи позволит продвинуться к миру между Баку и Ереваном
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Россия рассчитывает, что предстоящая трехсторонняя встреча лидеров РФ, Армении и Азербайджана позволит продвинуться на пути к заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Об этом 30 октября журналистам заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

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«Проблем еще немало. И я думаю, все они будут проговариваться в том числе в ходе завтрашней встречи в Сочи. Надеемся, что она позволит каким-то образом продвинуться на пути целого ряда вопросов, включая подписание мирного договора», — сказал он.

Руденко добавил, что с аналогичным намерением ранее выступал премьер-министр Армении Никол Пашинян, который планирует подписать договор до конца года.

«Раз сказал лидер государства, то, наверное, у него были под этим какие-то основания так говорить», — резюмировал замминистра.

В понедельник, 31 октября, в Сочи состоится трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Уточнялось, что на переговорах лидеры обсудят реализацию ранее достигнутых трехсторонних договоренностей. Инициатором встречи выступила Россия.

28 октября на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе в очередной раз обострилась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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