Путин, Алиев и Пашинян согласовали совместное заявление по Карабаху

Президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и лидер Азербайджана Ильхам Алиев согласовали совместное заявление по Нагорному Карабаху. Об этом 31 октября по итогам встречи в Сочи сообщил Путин.

Как отметил глава государства, не всё удалось согласовать, «некоторые вещи пришлось изъять из предварительно проработанного на уровне специаистов текста».

«Тем не менее, я согласен, что встреча была полезной, и это создает условия для дальнейших шагов в направлении урегулирования ситуации в целом», — подчеркнул Путин.

Президент РФ также заявил, что Россия, Армения и Азербайджан показали способность договариваться о будущем. Трехсторонняя встреча с Пашиняном и Алиевым продолжалась более двух часов.

Ранее, открывая встречу с премьер-министром Армении, российский лидер заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном. Также он отметил, что подходы, которые предлагает российский проект установления отношений между Арменией и Азербайджаном, приемлемы для Еревана.

28 октября на внеочередной сессии совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Путин отметил, что Россия заинтересована в стабильности в Закавказье. Россия делает всё возможное для урегулирования отношений между Ереваном и Баку, подчеркнул президент.

25 октября депутат фракции «Айастан» Гегам Манукян в ходе выступления в парламенте разорвал «вашингтонский договор» по урегулированию отношений между Ереваном и Баку. Согласно документу, Армения признает Арцах (Нагорный Карабах. — Ред.) в составе Азербайджана. Манукян назвал проект предательским и заявил, что любой, кто откажется от региона, является предателем народа и страны.

24 октября стало известно, что Владимир Путин пригласил Алиева и Пашиняна на трехсторонний саммит для обсуждения нормализации отношений между странами. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что Москву не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье.

13 октября Алиев в Астане заявил своему российскому коллеге, что настроен заключить долгосрочный мир с Арменией.

Отношения Армении и Азербайджана обострены в том числе на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов. В ноябре того же года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.