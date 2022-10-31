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Алиев поблагодарил Путина за роль в урегулировании ситуации в Карабахе

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев на переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным поблагодарил его за роль в урегулировании ситуации в Нагорном Карабахе.

«Сегодняшняя встреча посвящена нашим региональным делам. Я хочу выразить вам благодарность за роль, которую вы сыграли в урегулировании карабахского конфликта. Два года назад была подписана трехсторонняя декларация, которая положила конец многолетнему конфликту. Сейчас настало время говорить о нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Мы высоко ценим вашу личную роль в этом вопросе» — сказал Алиев.

Переговоры лидеров проходят в понедельник, 31 октября, перед трехсторонним саммитом РФ – Армения – Азербайджан, где будет обсуждаться урегулирование ситуации в Карабахе.

Путин, в свою очередь, отметил, что российский миротворческий контингент должным образом выполняет свою миссию в Нагорном Карабахе.

«Вы неоднократно указывали на то, что Россия сыграла заметную, важную роль в урегулировании конфликта. И сейчас наш миротворческий контингент выполняет свою миссию так, как он и должен это делать. За эти оценки я вам благодарен» — отметил президент РФ.

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Он также указал, что целью трехстороннего саммита в Сочи является выполнение всех договоренностей по карабахскому урегулированию, достигнутых за два предыдущие года.

«Встреча, на мой взгляд, имеет значение важное. Цель этой встречи, как я ее вижу, — обеспечить выполнение всех наших договоренностей, которые были достигнуты в 2020 и 2021 годах», — сказал он.

Путин также отметил, что считает необходимым «придать дополнительный импульс» работе трехсторонней рабочей группы РФ, Армении и Азербайджана.

«Отметил бы и важную составляющую экономического характера. Нами создана трехсторонняя рабочая группа, которая возглавляется вице-премьерами. Они продвинулись достаточно далеко с точки зрения решения тех вопросов, о которых мы говорили раньше, еще два года назад. Здесь тоже, видимо, необходимо придать дополнительный импульс», — указал он.

Ранее в понедельник Путин, открывая встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном, заявил, что конфликт в Нагорном Карабахе необходимо завершать. Пашинян, в свою очередь, отметил, что Ереван готов в любой момент разблокировать региональные коммуникации с Азербайджаном.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

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