Баку обвинил Ереван в использовании Лачинской дороги для военной деятельности

Армения использует Лачинский коридор для незаконной военной деятельности, заявили 11 ноября в МИД Азербайджана.

В министерстве также сочли заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о планах Баку закрыть Лачинский коридор за попытку преднамеренной эскалацией ситуации в регионе.

«Подчеркнем, что в соответствии с трехсторонним заявлением Азербайджанская Республика гарантирует только безопасность движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях по Лачинской дороге, и использование дороги в военных целях недопустимо. По признанию официальных лиц Армении, Вооруженные силы Армении полностью не выведены с территории Азербайджана, а фугасы, произведенные в Армении в 2021 году, переброшены на территорию Азербайджана. Это означает, что Армения продолжает использовать Лачинскую дорогу для незаконных военных действий вопреки пункту 6 трехстороннего заявления», — говорится в заявлении МИД Азербайджана.

В министерстве также обвинили армянскую сторону в нарушении обязательств девятого пункта трехстороннего заявления, указав, что Ереван «затягивает процесс открытия коммуникаций между западными регионами Азербайджана и Нахичеванской автономной республикой». В МИДе указали, что Азербайджан, в свою очередь, построив новую Лачинскую дорогу, четко выполняет свои обязательства.

Накануне Пашинян заявил, что Армения предлагает создать демилитаризованную зону вокруг Нагорного Карабаха и на армяно-азербайджанской границе. В тот же день, выступая на заседании правительства Армении, Пашинян заявил, что власти Азербайджана намерены под мнимым предлогом закрыть Лачинский коридор и удерживать Карабах в блокаде.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

В очередной раз ситуация на армяно-азербайджанской границе обострялась в сентябре 2022 года. Стороны обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой стороны.

Отношения Армении и Азербайджана обострены на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии Москвы подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.