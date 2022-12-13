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Twitter распустил совет по доверию и безопасности

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Фото: REUTERS/Carlos Barria
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Компания Twitter распустила совет по доверию и безопасности, который занимался вопросами борьбы с призывами к насилию. Об этом в понедельник, 12 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на электронное письмо членов совета.

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«Оценивая, как лучше привносить внешние соображения в наш продукт и деятельность по развитию политики, в рамках этого процесса мы решили, что совет по доверию и безопасности — не самая подходящая структура для этого», — говорится в тексте письма.

Отмечается, что это решение было принято на фоне отмен нового руководителя компании Илоном Маском старых практик, которые применялись в компании.

Ранее, 24 ноября, Илон Маск объявил «амнистию» для заблокированных аккаунтов. Предприниматель провел открытое голосование. По его результатам 72,4% пользователей высказались за их восстановление при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама.

В начале ноября Маск заявил, что планирует сделать сервис микроблогов самым достоверным источником информации в мире, независимо от политических пристрастий.

Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере».

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