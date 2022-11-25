Маск объявил амнистию для заблокированных аккаунтов в Twitter

Заблокированные учетные записи в Twitter будут восстановлены на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг, 24 ноября, новый владелец соцсети Илон Маск.

«Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе», — написал он в своем микроблоге.

Сообщение Маск завершил поговоркой на латинском языке: Vox Populi, Vox Dei («Глас народа — глас Божий»).

За день до того, как объявить «амнистию» для заблокированных аккаунтов, предприниматель провел открытое голосование. По его результатам 72,4% пользователей высказались за их восстановление при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама. В опросе приняли участие более 3 млн человек.

Прежде в Twitter был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Под разблокировку также попала страница американского рэпера Канье Уэста.

Ранее, 9 ноября, Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей».

В прошлом месяце предприниматель распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование. При этом бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году «она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.