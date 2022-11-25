Реклама
Прямой эфир
Общество
Пенсии в России с 1 января проиндексируют на 4,8 %
Интернет
Маск объявил амнистию для заблокированных аккаунтов в Twitter
Мир
Общественный транспорт не вышел на рейсы в Полтаве на Украине
Общество
Росавиация продлила до 3 декабря режим ограничения полетов в 11 аэропортов РФ
Мир
Воздушную тревогу объявили в нескольких областях Украины
Мир
Ульянов заявил о невозможности проверить все радиоактивные объекты на Украине
Происшествия
Система ПВО сработала на севере Крыма
Мир
В США заявили об обрушении финансов за одно поколение
Экономика
ФАС удовлетворила ходатайство о приобретении российского бизнеса KFC
Мир
Во Франции призвали Зеленского согласиться на раздел Украины
Происшествия
Фура протаранила здание кафе во Владимирской области
Общество
Пробки до девяти баллов ожидаются вечером в пятницу в Москве

Маск объявил амнистию для заблокированных аккаунтов в Twitter

0
Фото: REUTERS/Dado Ruvic
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заблокированные учетные записи в Twitter будут восстановлены на следующей неделе. Об этом сообщил в четверг, 24 ноября, новый владелец соцсети Илон Маск.

Бизнес-качели: как складывались отношения Илона Маска с Twitter
Американский миллиардер много лет критиковал соцсеть и всё же ее купил

«Народ сказал свое слово. Амнистия начнется на следующей неделе», — написал он в своем микроблоге.

Сообщение Маск завершил поговоркой на латинском языке: Vox Populi, Vox Dei («Глас народа — глас Божий»).

За день до того, как объявить «амнистию» для заблокированных аккаунтов, предприниматель провел открытое голосование. По его результатам 72,4% пользователей высказались за их восстановление при условии, что они не связаны с нарушением закона или рассылкой спама. В опросе приняли участие более 3 млн человек.

Прежде в Twitter был разблокирован аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа. Под разблокировку также попала страница американского рэпера Канье Уэста.

Ранее, 9 ноября, Маск заявил, что Twitter в ближайшие месяцы ожидают изменения. Предприниматель предупредил, что соцсеть будет делать «много глупостей».

В прошлом месяце предприниматель распустил совет директоров соцсети и пообещал либерализовать редакционную политику платформы, которую часто критиковали за жесткое цензурирование. При этом бизнесмен допустил возможность банкротства социальной сети, если в следующем году «она не сможет зарабатывать больше денег, чем тратит».

Илон Маск возглавил Twitter 28 октября. Решение о приобретении компании он объяснил тем, что для будущего цивилизации важно иметь цифровую площадку, на которой «может обсуждаться широкий спектр мнений в здоровой манере». Сделка обошлась предпринимателю в $44 млрд.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022