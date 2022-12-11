На Украине не будут останавливать поставки зерна из-за проблем в энергосистеме
Украина не намерена останавливать поставки зерна из портов Одессы из-за повреждения объектов энергосистемы в регионе, заявил 11 декабря министр аграрной политики страны Николай Сольский.
«Проблемы есть, но никто из продавцов не обсуждает остановки поставок. Порты используют альтернативные источники электроэнергии», — рассказал он агентству Reuters.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света. Он указал, что к электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.
3 декабря посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров указал, что Российская Федерация готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран.
Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Тогда министр обороны России Сергей Шойгу и генсек ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна. 18 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил продление зерновой сделки еще на 120 дней.
Российские войска начали наносить удары по объектам военного управления, энергетики и связи Украины 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал в свою очередь, что Россия не наносит ракетных ударов по социальным объектам Украины, все пораженные цели имеют отношение к военному потенциалу.
Россия 24 февраля начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.
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