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В МИДе заявили о готовности РФ полностью заместить украинское зерно

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Фото: REUTERS/Igor Tkachenko
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Россия готова обеспечить бесплатные поставки зерна наиболее нуждающимся государствам, а также полностью заместить украинское зерно для всех заинтересованных стран. Об этом заявил 2 декабря изданию News Week посол по особым поручениям, руководитель секретариата Форума партнерства Россия – Африка Олег Озеров.

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Он уточнил, что 500 тыс. т зерна Россия может безвозмездно поставить самым нуждающимся странам. Кроме того, взамен зерна с Украины Москва готова предложить зерно по приемлемым для всех сторон ценам.

«Российское руководство рассматривает развитие связей с африканским континентом как стратегическую задачу внешней политики», — добавил высокопоставленный дипломат.

По его словам, продовольственная безопасность станет приоритетной темой обсуждения на экономическом саммите в Санкт-Петербурге в следующем году. Россия готова выполнять обязательства в таких областях, как экспорт сельскохозяйственной продукции, удобрений, энергоносителей и других товаров первой необходимости, подчеркнул Озеров.

На Россию и Украину приходится почти треть мирового экспорта пшеницы и ячменя, которые имеют жизненно важное значение для поддержания продовольственной безопасности во всем мире, в том числе в Африке.

Ранее, 1 декабря, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что слова лидеров стран Евросоюза (ЕС) о том, что против российского зерна и удобрений не действуют санкции, являются ложью. По его словам, генсек ООН Антониу Гутерриш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и ЕС крайне медленно реагируют, исключения буквально «выбиваются».

Он напомнил, что в отношении российского зерна и удобрений продолжает действовать запрет на банковские трансакции и ограничения по фрахту и страхованию судов.

29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям» об обещании организации России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Российского лидера возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.

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