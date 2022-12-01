Лавров назвал ложью заявления ЕС об отсутствии санкций против российского зерна

Заявления стран Евросоюза (ЕС) о том, что против российского зерна и удобрений не действуют санкции, являются ложью. Об этом заявил на пресс-конференции в четверг, 1 декабря, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«До сих пор, по крайней мере неделю назад, я слышал очередное заявление то ли [главы евродипломатии Жозепа] Борреля, то ли еще кого-то из этой евроструктуры о том, что никаких ограничений на экспорт российских удобрений и российского зерна не содержится. Это откровенная ложь», — сообщил он.

Лавров отметил, что генсек ООН Антониу Гутерреш занимается снятием ограничений на российский экспорт, но США и ЕС крайне медленно реагируют, исключения буквально «выбиваются».

Глава МИД РФ объяснил, что отсутствие официальных санкций на вывоз продовольствия и удобрений всё равно не решает проблему, так как до сих пор продолжает действовать запрет на банковские транзакции и ограничения по фрахту и страхованию судов.

29 ноября в Африку из порта Нидерландов вышло первое судно с российскими удобрениями. Ранее суда с удобрениями были арестованы в европейских портах ряда стран, потому что их производители оказались в санкционных списках. В этой связи Россия решила передать эти грузы безвозмездно нуждающимся странам, в первую очередь африканским.

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский 7 ноября рассказал «Известиям», что ООН пообещала России, что в ближайшее время сможет добиться снятия ограничений на вывоз российского продовольствия согласно зерновой сделке.

В конце октября президент России Владимир Путин отмечал, что Москва готова передавать бесплатно застрявшие в портах ЕС удобрения беднейшим странам, но Запад их не отдает. Путина возмутило решение снять ограничения и запреты на российские удобрения в Европе, а затем выпустить разъяснение, что они сняты только для стран Евросоюза, ограничив таким образом поставки нуждающимся странам.

Продовольственная сделка была заключена 22 июля в Стамбуле. Министр обороны России Сергей Шойгу и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подписали меморандум о содействии поставкам российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки. Одновременно с этим украинская делегация подписала соглашение с Турцией и ООН об экспорте зерна.