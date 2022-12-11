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Зеленский назвал сложной ситуацию с электричеством в Одесской области

Зеленский: более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света
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Фото: Global Look Press/Viacheslav Onyshchenko
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Президент Украины Владимир Зеленский 10 декабря заявил, что более 1,5 млн жителей Одесской области остаются без света. К электроснабжению подключена лишь критическая инфраструктура региона.

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«Очень сложная ситуация в Одесской области. После ночного удара Одесса и другие города и села региона в темноте. По состоянию на это время более чем 1,5 млн человек в Одесской области без света. Подключена лишь критическая инфраструктура — и настолько, насколько есть возможность поставки электричества», — сказал Зеленский в видеообращении в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что попадания по инфраструктуре оказались критическими. Для восстановления электроснабжения требуется несколько дней.

По словам Зеленского, в системе электроснабжения сохраняется значительный дефицит. Больше всего отключений происходит во Львовской, Винницкой, Киевской, Тернопольской, Сумской, Закарпатской, Житомирской и Хмельницкой областях, а также в Киеве.

Ранее в этот день в украинском энергохолдинге ДТЭК сообщили, что все потребители, кроме объектов критической инфраструктуры, отключены от электроэнергии в Одессе. Также экстренные отключения света происходят в населенных пунктах области. Восстановление поврежденных объектов начнется после согласования с военными, уточнили в энергохолдинге.

Накануне сообщалось, что несколько пенсионерок вышли на акцию протеста против отключений света в Одессе и попытались перекрыть движение.

8 декабря жители Одессы также перекрывали движение машин в знак протеста против отключения света. На тот момент электричества в домах протестующих не было уже пять суток.

На Украине констатируют сложную ситуацию с энергоснабжением. Это касается, в частности, Одесской области и Одессы. По данным компании ДТЭК, неизвестно, когда получится вернуться к веерным отключениям по графику, — пока аварийные отключения носят бессрочный характер.

Российские войска начали наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины и связанным с ней энергетическим объектам 10 октября. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом Москвы на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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