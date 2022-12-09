Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в Рязани

Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в результате взрыва газовоздушной смеси в Рязани. Об этом 9 декабря сообщили в МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями из-под завала спасены два человека, переданы медикам. Работы по разбору завала продолжаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

Также спасатели эвакуировали 10 человек из частично обрушившегося дома. Для них будут подготовлены два пункта временного размещения.

Взрыв газа произошел вечером в пятницу около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. После взрыва в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва. Они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

В прокуратуре региона заявили, что предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке.

4 декабря в Нижневартовске взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В результате трагедии погибли восемь человек.