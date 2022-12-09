Реклама
Прямой эфир
Спорт
Поздняков заявил об отсутствии дальнейших намерений у МОКа отстранять россиян
Мир
Минюст США опубликовал указ Байдена о помиловании Виктора Бута
Общество
Власти сообщили о тяжелом состоянии пострадавшего при взрыве в доме в Рязани
Мир
В офисе Зеленского анонсировали скорое получение зарубежных танков
Общество
Столичных водителей призвали быть аккуратными на дорогах из-за гололедицы
Мир
В Варшаве сочли Западную Украину колонией Польши
Общество
Главного борца с коррупцией ФТС арестовали за коррупцию
Общество
Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в Рязани
Армия
Малый ракетный корабль «Наро-Фоминск» спустили на воду в Татарстане
Экономика
Миллер обсудил с Эрдоганом поставки российского газа в Турцию
Мир
В Польше призвали президента Дуду провести референдум по возврату Львова
Общество
Композитора Эдуарда Артемьева госпитализировали с коронавирусом

Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в Рязани

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Двоих людей спасли из-под завалов после обрушения жилого дома в результате взрыва газовоздушной смеси в Рязани. Об этом 9 декабря сообщили в МЧС.

«Пожарно-спасательными подразделениями из-под завала спасены два человека, переданы медикам. Работы по разбору завала продолжаются», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее сообщалось, что под завалами могут находиться люди.

Воздухообман: что приводит к взрывам газа в жилых домах
Трагедия в Ступино стала седьмой с начала года

Также спасатели эвакуировали 10 человек из частично обрушившегося дома. Для них будут подготовлены два пункта временного размещения.

Взрыв газа произошел вечером в пятницу около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. После взрыва в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.

Губернатор Рязанской области Павел Малков сообщил о двух пострадавших в результате взрыва. Они были доставлены в больницу скорой медицинской помощи.

В прокуратуре региона заявили, что предварительной причиной инцидента стал взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке.

4 декабря в Нижневартовске взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В результате трагедии погибли восемь человек.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022