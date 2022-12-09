Взрыв газа произошел в двухэтажном жилом доме в Рязани. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщили в экстренных службах.

Инцидент произошел в доме на улице Пушкина. Отмечается, что в результате происшествия произошло частичное обрушение межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом.

В экстренных службах отмечают, что под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают 19 сотрудников МЧС и семь единиц техники.

4 декабря в Нижневартовске взрыв прогремел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В результате трагедии погибли восемь человек.

Как сообщили на следующий день в СУ СК России по региону, в качестве основной версии рассматривается аварийная разгерметизация бытового газового баллона. Взрыв, по данным следствия, произошел во время монтажа газовой горелки к баллону.

Всего в здании четыре подъезда, дом построили в 1974 году. До взрыва там проживали 185 человек, в том числе 44 ребенка.

6 декабря губернатор Наталья Комарова сообщила об окончании поисковых работ на месте взрыва. Она также подтвердила информацию о восьми погибших в результате трагедии, добавив, что в их числе четыре ребенка.