В прокуратуре назвали вероятную причину взрыва в жилом доме в Рязани
Газовоздушная смесь взорвалась в газовой колонке в жилом доме в Рязани, заявили 9 декабря в пресс-службе прокуратуры Рязанской области.
«По предварительным данным, вечером 9 декабря в двухэтажном доме на улице Пушкина города Рязани произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке, что привело к частичному обрушению межкомнатной перегородки и перекрытия между первым и вторым этажом», — сообщили в ведомстве.
В пресс-службе также добавили, что прокуратура даст оценку действиям должностных лиц, ответственных за содержание дома.
«В ходе проверочных мероприятий будет дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за содержание и ремонт дома, соблюдения законодательства о безопасности эксплуатации газового оборудования», — указано в сообщении.
Отмечается, что по итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования.
Взрыв газа произошел сегодня около 17:40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. После взрыва в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.
По данным источника «Известий», под завалами могут находиться люди. Речь идет как минимум о двух жильцах.