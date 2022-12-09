Два человека пострадали в результате взрыва газа в Рязани
В результате взрыва газа в жилом доме в Рязани пострадали два человека. Об этом в пятницу, 9 декабря, сообщил губернатор Рязанской области Павел Малков.
«В настоящее время известно о двух пострадавших, они направлены в БСМП (больницу скорой медицинской помощи. — Ред.)», — написал Малков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что находится на месте происшествия.
Предварительной причиной происшествия губернатор назвал детонацию бытового газа.
Взрыв газа произошел сегодня около 17.40 в двухэтажном жилом доме на улице Пушкина. После взрыва в здании частично обрушились перекрытия между первым и вторым этажами в угловой части дома.
По данным источника «Известий», под завалами могут находиться люди. Речь идет как минимум о двух жильцах.
На месте работают экстренные службы. Ранее сообщалось, что для устранения последствий ЧП привлечены 19 сотрудников МЧС и семь единиц техники.