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СК назвал сварочные работы причиной пожара в ТЦ «Мега Химки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Причиной возникновения пожара в здании строительного гипермаркета OBI в ТЦ «Мега Химки» стали не отвечающие требованиям безопасности сварочные работы. Об этом 9 декабря заявили в главном следственном управлении СК РФ по Московской области.

Огненные краски: в подмосковных Химках загорелся OBI
В здании прогремели взрывы — пламя охватило горючие стройматериалы

Отмечается, что эти действия привели к возгоранию гипермаркета площадью более 17 тыс. кв. метров, в результате которого погиб охранник.

Пожар вспыхнул в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию «Мега Химки». Обрушилась кровля. В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами.

На данный момент открытое горение ликвидировано. По информации «Известий», погиб охранник гипермаркета.

По факту пожара возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Сообщалось, что последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности.

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