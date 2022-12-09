Возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в торговом центре «Мега Химки», сообщает в пятницу, 9 декабря, ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем <...> возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ). <...> Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого будет истребована вся необходимая документация», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Возгорание произошло ранее в этот день. Информация о нем поступила в 05:58 мск после срабатывания пожарной сигнализации. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Погиб охранник.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты.

Ущерб от пожара может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом машин. В настоящее время здание OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.