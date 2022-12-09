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Возбуждено уголовное дело по факту пожара в ТЦ «Мега Химки»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, по факту пожара в торговом центре «Мега Химки», сообщает в пятницу, 9 декабря, ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

«Следователем <...> возбуждено уголовное дело по факту крупного пожара, произошедшего на территории торгового центра (ст. 238 УК РФ). <...> Следователям предстоит установить причины, приведшие к возгоранию. По завершении осмотра будет назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, пожарно-техническая и судебно-оценочная, кроме этого будет истребована вся необходимая документация», — говорится в сообщении СК в Telegram-канале.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Возгорание произошло ранее в этот день. Информация о нем поступила в 05:58 мск после срабатывания пожарной сигнализации. Площадь пожара составляла 18 тыс. кв. м. В 8:25 пожар был локализован на площади 7 тыс. кв. м.

Также в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. Погиб охранник.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты.

Ущерб от пожара может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом машин. В настоящее время здание OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

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В торговом центре «Мега Химки» в Подмосковье рано утром в пятницу начался пожар. Огонь распространился на площади 18 тыс. кв. м, один человек погиб. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Возгорание началось в строительном гипермаркете OBI, который представляет собой пристройку к основному зданию ТЦ
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
RIA_8335540
По последней информации, площадь пожара составила 18 тыс. кв. м, его удалось локализовать на площади 7 тыс. кв. м. Также произошло обрушение кровли на площади 5 тыс. кв. м
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В разгар пожара в торговом комплексе прогремел мощный взрыв. О том, что именно могло сдетонировать, информации пока нет, однако известно, что в OBI находятся стройматериалы, а также банки с краской и другими горючими веществами
Фото: ТАСС/Дарья Соколова
TASS_56330645 copy
По словам очевидца, всё начало гореть с крыши. Буквально спустя десять минут пламя охватило нижний этаж магазина OBI
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
RIA_8335541
При пожаре в гипермаркете погиб сотрудник охраны. Эту информацию подтвердили в МЧС
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
TASS_56330689 copy
На месте работают пожарные подразделения, в готовность приведена авиация МЧС России. К тушению привлекли более 70 человек и 20 единиц техники
Фото: ТАСС/Максим Григорьев
RIA_8335555
Экстренные службы объявили четвертый уровень сложности возгорания из пяти
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
RIA_8335548
Экстренные службы назвали причиной возгорания сварочные работы. Ранее сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. Также СМИ, ссылаясь на экстренные службы, информировали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
KK301439 (1) copy
Гипермаркет OBI почти полностью разрушен после пожара. От здания остались только несущие конструкции каркаса
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
TASS_56331276 copy
Ущерб может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом автомобилей
Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов
RIA_8335584
Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: РИА Новости/Максим Блинов

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