Последняя проверка в OBI в Химках выявила почти 50 нарушений пожарной безопасности

В ходе последней плановой проверки подмосковного гипермаркета OBI, где в пятницу произошел крупный пожар, специалисты выявили почти 50 нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщили 9 декабря в экстренных службах.

Выездная плановая проверка проводилась в гипермаркете в ноябре 2021 года.

«Тогда было выявлено 46 нарушений пожарной безопасности, их следовало устранить до 15 августа текущего года. Позже данный срок был продлен до 20 февраля 2023 года в соответствии с законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ», — цитирует источник ТАСС.

Отмечается, что к административной ответственности было привлечено юридическое лицо, которому выписали штраф в размере 160 тыс. рублей.

Согласно сообщению ГУ МЧС, предварительной причиной пожара в ТЦ «Мега Химки» стало нарушение техники безопасности при проведении сварочных работ. Руководство торговой площадки отметило, что 9 декабря ТЦ будет закрыт.

Экстренные службы ранее в пятницу также назвали причиной возгорания сварочные работы. Также сообщалось, что в качестве основной версии причины пожара в ТЦ «Мега Химки» в Подмосковье рассматривается поджог. В свою очередь СМИ, ссылаясь на экстренные службы, отмечали, что основная версия причины возникновения пожара — короткое замыкание.

Известно, что Следственный комитет России по Московской области по факту пожара в ТЦ в Химках, в котором погиб сотрудник охраны гипермаркета, возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Ущерб от пожара может составить примерно 20–30 млрд рублей с учетом стоимости припаркованных рядом машин. В настоящее время здание OBI почти полностью уничтожено, от него остались лишь несущие конструкции каркаса.

Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с пожаром. На месте ЧП в данный момент работают следователи и криминалисты.