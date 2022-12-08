Блинкен заявил о готовности Швеции и Финляндии стать членами НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 декабря заявил, что уверен в скором завершении процесса вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Я уверен, что НАТО официально примет Финляндию и Швецию в число своих членов в самое ближайшее время после [прошедшего в июне] саммита НАТО в Мадриде», — сказал он на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с финским и шведским коллегами в Госдепартаменте.

По его словам, оба государства предприняли действия для выполнения своих обязательств, в частности, связанных с обеспокоенностью по поводу безопасности со стороны Турции.

«Финляндия и Швеция готовы стать союзниками НАТО. Их военные несли службу плечом к плечу с войсками США и НАТО в Косове и Афганистане, Ираке и Ливии», — добавил госсекретарь.

Как считает Блинкен, финские и шведские войска «без проблем взаимодействуют с силами альянса».

Ранее, 6 декабря, министр национальной обороны Турции Хулуси Акар напомнил, что Анкара ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего, по его словам, до сих пор не произошло. Министр добавил, что в Швеции и Финляндии «всë еще продолжаются провокационные действия», Анкара ожидает, что эти страны «предпримут конкретные шаги».

5 декабря правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что в настоящее время членство Финляндии в альянсе выглядит сильным и пользуется решительной поддержкой почти всех стран НАТО, кроме Венгрии и Турции.

До этого, 30 ноября, советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.