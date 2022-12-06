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В Турции напомнили Швеции и Финляндии об обязательствах для вступления в НАТО

Минобороны Турции: Швеция и Финляндия еще не выполнили обязательства для вступления в НАТО
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Фото: Global Look Press/Xander Heinl
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Турция ратифицирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО только после выполнения взятых этими странами обязательств, чего до сих пор не произошло. Об этом 6 декабря сообщил журналистам министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

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«Есть обязательства, подписанные Швецией и Финляндией. Мы подчеркиваем, что эти обязательства должны быть выполнены. Мы подчеркиваем, что этот меморандум — не конец, а начало [процесса вступления стран в НАТО]. После выполнения этих обязательств парламент примет свое решение. Мы внимательно следим за ситуацией в Швеции и Финляндии», — сказал он.

Министр добавил, что в Швеции и Финляндии «всë еще продолжаются провокационные действия», Анкара ожидает, что эти страны «предпримут конкретные шаги».

Накануне правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Министр иностранных дел страны Пекка Хаависто сообщил, что в настоящее время членство Финляндии в альянсе выглядит сильным и пользуется решительной поддержкой почти всех стран НАТО, кроме Венгрии и Турции.

В тот же день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил «Известиям», что Венгрия, скорее всего, согласится на членство Финляндии и Швеции в НАТО, однако Турция пока не идет на компромисс.

30 ноября советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года. Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», сказал он.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана, организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена «Хизмет» и их филиалы.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. После этого министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал заявления об оборонительном характере НАТО. Он назвал глупым и стыдным следование такой позиции.

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