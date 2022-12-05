Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО
Правительство Финляндии внесло в парламент законопроект о членстве в НАТО. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в понедельник, 5 декабря.
Накануне Хаависто назвал причину стремления страны в НАТО. Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, стали якобы заявления Москвы о ядерном оружии.
Заявки на вступление в НАТО Финляндия, а также Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.
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