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Россия примет меры на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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Россия примет меры на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО

«Военная мысль»: Россия намерена нарастить войска на северном направлении при вступлении Финляндии и Швеции в НАТО
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Фото: TASS/dpa/picture-alliance/Marcus Brandt
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России придется нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом говорится в декабрьском выпуске российского журнала для военачальников «Военная мысль», издаваемого Минобороны.

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«С нашей стороны это потребует наращивания на северном направлении состава сухопутных и береговых войск, ракетных войск и артиллерии, войск противовоздушной обороны и авиации, в том числе беспилотной, а также планирования нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территориях Финляндии и Швеции», — сказано в материале.

В публикации говорится, что на сегодняшний день потенциальное принятие Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, так как граница с военным блоком увеличится более чем на тысячи километров. Кроме того, в журнале указали на то, что на территории этих стран могут разместить формирования объединенных вооруженных сил НАТО и военную технику.

«Возможное размещение в Финляндии оперативно-тактических ракетных комплексов создаст угрозу нанесения поражения объектам оборонно-промышленного комплекса в Архангельской области и транспортной инфраструктуре в регионе в целом», — отмечается в публикации.

30 ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Венгрия ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля. Дипломат рассказал об этом после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии. Он сообщил, что Сийярто передал ему послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о графике ратификации.

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва уважает суверенитет Будапешта и принятые им решения относительно членства Финляндии и Швеции в альянсе.

Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в военном блоке.

Ранее в среду советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года.

Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», добавил политик.

29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

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