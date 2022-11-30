МИД Финляндии назвал сроки ратификации Венгрией членства страны в НАТО

Венгрия ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля. Об этом 30 ноября сообщил журналистам министр иностранных дел Пекка Хаависто.

Высокопоставленный дипломат рассказал об этом после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии.

Сийярто передал послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о графике ратификации, отмечает газета HS.

Венгрия не выставляет двум странам предварительных условий для ратификации их вступления в альянс.

Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в военном блоке.

Ранее в среду советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года.

Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», добавил политик.

29 ноября началась двухдневная встреча совета стран НАТО на уровне глав МИДов. Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Одни из условий Турции — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

18 мая Швеция и Финляндия подали заявки на вхождение в состав альянса.