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В Финляндии допустили продолжение переговоров с Турцией по вступлению в НАТО в 2023 году

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Фото: Global Look Press/dpa/Stefan Puchner
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Переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года, Хельсинки готовы продолжить диалог и в 2023-м. Об этом «Известиям» заявили в парламенте Финляндии.

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«И Хельсинки, и Стокгольм, конечно, хотели бы, чтобы ратификация была завершена как можно скорее. Послание Венгрии было четким: Будапешт поддерживает вступление Финляндии и Швеции в НАТО (Венгрия пообещала одобрить его в начале следующего года. — Ред.). В случае Турции ситуация выглядит положительной в том смысле, что диалог на всех уровнях между странами продолжается», — заявил «Известиям» советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии (третьей в парламенте) Генри Ванханен.

Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», добавил политик. В любом случае Финляндия и Швеция уже рассматриваются как страны, принадлежащие к сфере коллективной безопасности НАТО, уточнил советник.

29 ноября началась двухдневная встреча Совета стран НАТО на уровне глав МИДов. Глава турецкого дипведомства Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеции и Финляндии удалось добиться прогресса в получении одобрения Анкары на вступление в НАТО. Однако, по его словам, этого недостаточно, и страны должны сделать больше.

29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«В НАТО брать: в Финляндии готовы продолжать переговоры о вступлении в блок в 2023-м»

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