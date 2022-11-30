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В МИД заявили об уважении решения Венгрии о членстве Финляндии и Швеции в НАТО

Официальный представитель МИД Захарова: Москва уважает суверенитет Будапешта и принятые им решения
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Москва уважает суверенитет Будапешта и принятые им решения относительно членства Финляндии и Швеции в НАТО. Об этом в среду, 30 ноября, на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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«Россия уважает суверенитет Венгрии, считает, что вопросы своей внутренней, внешней политики — это суверенное государство решает самостоятельно. В общем-то и есть наше отличие от западного или натоцентричного мироустройства», — подчеркнула Захарова.

Накануне, 29 ноября, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в Twitter, что поддерживает решение Финляндии и Швеции вступить в НАТО. По его словам, вопрос ратификации их членства в НАТО уже включен в повестку дня на первой сессии венгерского парламента в 2023 году.

30 ноября министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто сообщил, что Венгрия ратифицирует членство Финляндии и Швеции в НАТО в начале февраля. Дипломат рассказал об этом после встречи с венгерским коллегой Петером Сийярто на встрече глав внешнеполитических ведомств стран НАТО в Румынии. Он сообщил, что Сийярто передал ему послание премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о графике ратификации.

Венгрия и Турция — единственные страны НАТО, не ратифицировавшие членство Финляндии и Швеции в военном блоке.

Ранее в среду советник по внешней политике финляндской Национальной коалиционной партии Генри Ванханен рассказал «Известиям», что переговоры с Турцией по поводу вступления Финляндии и Швеции в НАТО вряд ли завершатся до конца года.

Страны «должны подготовиться к продолжению переговоров с Анкарой в следующем году», добавил политик.

29 июня страны НАТО официально пригласили Финляндию и Швецию вступить в альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении. Министры иностранных дел скандинавских государств Пекка Хаависто и Анн Линде, а также послы 30 стран — членов блока подписали протоколы о вступлении 5 июля. К началу ноября присоединение Швеции и Финляндии одобрили парламенты 28 государств из 30, не сделали этого Венгрия и Турция. Но если Будапешт уже заявил о готовности завершить процесс, то Анкара всё еще выдвигает Стокгольму и Хельсинки условия. Одно из них — признание РПК террористической организацией и выдача Турции ее членов.

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