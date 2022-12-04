Реклама
Прямой эфир
Мир
Разведка США рассказала о нежелании лидера КНР принимать западные вакцины
Мир
В Риме прошли протесты против поставок оружия Украине
Мир
В Германии поддержали слова Макрона о России
Мир
СМИ узнали о риске сокращения США помощи Киеву
Мир
Украинская беженка устроила драку из-за удлинителя в Мюнхене
Мир
В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке
Мир
Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19
Мир
Стало известно о подготовке Киевом провокации для срыва транзита аммиака
Мир
При взрыве в многоэтажном доме в Турции пострадало не менее четырех человек
Происшествия
Пассажирский автобус загорелся у станции метро в Москве
Мир
Apple ускорила перенос части производства из Китая
Экономика
Кредиты на вторичное жилье стали выдавать по ставке от 1%
Сюжет:

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал причину стремления страны в НАТО

Глава МИД Финляндии Хаависто назвал «ядерную риторику» России причиной стремления в НАТО
0
Фото: Global Look Press/Pavlo Gonchar
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, стали якобы заявления Москвы о ядерном оружии. Об этом 4 декабря заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью Kyodo News в кулуарах встречи министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоявшейся в Лодзи, Польша.

Пушкам — бомбы: какое «малое» ядерное оружие есть у России
Сегодня о нём всё чаще говорят на международной арене

По словам главы финской дипломатии, «ядерная риторика» Москвы заставила Хельсинки задуматься о реакции и о том, где заручиться поддержкой.

Поскольку Финляндия имеет общую границу с РФ протяженностью около 1300 км, страна внесла исторические изменения в свою политику безопасности и подала заявку в Организацию Североатлантического договора, добавил Хаависто.

Он указал, что Венгрия одобрит поданную Финляндией заявку в начале февраля, и он «очень надеется, что весной всё будет улажено».

Днем ранее журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны, отметил, что России придется нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В публикации говорится, что на сегодняшний день потенциальное принятие двух стран в состав Североатлантического альянса необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, так как граница с военным блоком увеличится более чем на тысячи километров..

При этом российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости применения ядерного оружия.

Так, 3 ноября, посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в украинском конфликте. По словам дипломата, российская сторона твердо придерживается убеждения, что ядерная война не может быть выиграна и ее никогда не следует развязывать.

Днем ранее на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав, отметили в ведомстве.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022