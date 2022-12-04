Глава МИД Финляндии Хаависто назвал причину стремления страны в НАТО

Ключевым фактором, побудившим Финляндию подать заявку на вступление в НАТО, стали якобы заявления Москвы о ядерном оружии. Об этом 4 декабря заявил министр иностранных дел страны Пекка Хаависто в интервью Kyodo News в кулуарах встречи министров иностранных дел Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), состоявшейся в Лодзи, Польша.

По словам главы финской дипломатии, «ядерная риторика» Москвы заставила Хельсинки задуматься о реакции и о том, где заручиться поддержкой.

Поскольку Финляндия имеет общую границу с РФ протяженностью около 1300 км, страна внесла исторические изменения в свою политику безопасности и подала заявку в Организацию Североатлантического договора, добавил Хаависто.

Он указал, что Венгрия одобрит поданную Финляндией заявку в начале февраля, и он «очень надеется, что весной всё будет улажено».

Днем ранее журнал «Военная мысль», издаваемый Минобороны, отметил, что России придется нарастить войска на северном направлении в случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В публикации говорится, что на сегодняшний день потенциальное принятие двух стран в состав Североатлантического альянса необходимо рассматривать как наиболее актуальный вызов РФ, так как граница с военным блоком увеличится более чем на тысячи километров..

При этом российская сторона неоднократно заявляла о недопустимости применения ядерного оружия.

Так, 3 ноября, посол РФ в Великобритании Андрей Келин заявил, что Россия не собирается использовать ядерное оружие в украинском конфликте. По словам дипломата, российская сторона твердо придерживается убеждения, что ядерная война не может быть выиграна и ее никогда не следует развязывать.

Днем ранее на сайте МИД РФ появилось заявление о необходимости предотвращения ядерной войны. В нем Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения (ОМУ). Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав, отметили в ведомстве.

В сентябре пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Заявки на вступление в НАТО Финляндия и Швеция подали 18 мая. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.