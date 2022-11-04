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Посол заявил об отсутствии стремлений России использовать ядерное оружие

Посол РФ в Британии Келин: Москва не применит ядерное оружие на Украине
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Фото: TASS/EPA/NEIL HALL
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Россия не собирается использовать ядерное оружие в украинском конфликте. Об этом сообщил 3 ноября посол РФ в Великобритании Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

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«У мира есть все гарантии того, что Россия не собирается использовать тактическое ядерное оружие в украинском конфликте»», — сказал он.

Келин добавил, что российская сторона твердо придерживается убеждения, что ядерная война не может быть выиграна и ее никогда не следует развязывать.

Ранее, 2 ноября, Москва призвала страны «ядерной пятерки» отказаться от поощрения провокаций с применением оружия массового уничтожения. Россия твердо убеждена, что в нынешней «турбулентной ситуации» в мире первоочередной задачей становится недопущение любого военного столкновения ядерных держав.

28 октября сенатор Алексей Пушков заявил, что президент США Джо Байден продолжает привлекать внимание общественности к теме возможного использования Россией ядерного оружия. Ранее в тот же день президент России Владимир Путин заявил, что у страны нет политического или военного смысла наносить ядерный удар по Украине.

Также 26 октября глава МО РФ Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 30 сентября подчеркнул, что про ядерную эскалацию в мире говорят только те люди, которые ведут себя безответственно.

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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