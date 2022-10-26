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Шойгу заверил зарубежных коллег в отказе России от использования ядерного оружия

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Министр обороны Сергей Шойгу сообщил своим зарубежным коллегам об отказе России от использования ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин.

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«Россия не собирается применять ядерное оружие. Об этом не может быть и речи. Министр обороны Шойгу заверил всех министров, что мы не собираемся применять ядерное оружие. Это то, что было сказано министром обороны и нашим президентом», — сказал он CNN.

Ранее в этот день Шойгу провел переговоры с министром обороны КНР Вэй Фэнхэ. Он довел до китайского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы».

Также 26 октября Шойгу провел телефонные переговоры с министром обороны Индии Раджнатхом Сингхом. Главы военных ведомств обсудили ситуацию на Украине, и министр обороны РФ также довел до индийского коллеги озабоченность по поводу возможных провокаций со стороны Украины относительно «грязной бомбы».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

В тот же день Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также министр обороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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