Шойгу провел переговоры с главой минобороны Индии по теме «грязной бомбы» Украины

Министр обороны России Сергей Шойгу довел до главы военного ведомства Индии озабоченности российской стороны по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением «грязной бомбы». Об этом сообщили 26 октября в Минобороны РФ.

«26 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу и министра обороны Республики Индия Раджнатха Сингха. Обсуждена ситуация на Украине», — отмечено в Telegram-канале ведомства.

26 октября заместитель главы российской делегации Константин Воронцов заявил, что выступление представителя США на заседании первого комитета ГА ООН подтвердило опасения о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Россию обвинят в применении ядерного оружия. Представитель США Брюс Тернер на конференции по разоружению назвал заявления России о готовящейся провокации с «грязной бомбой» очередным «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия».

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас, или так называемая грязная бомба. Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

В этот же день глава Шойгу в ходе телефонных переговоров обсудил с американским коллегой Ллойдом Остином ситуацию на Украине. Также министр обороны РФ провел телефонные переговоры с коллегами из Турции, Великобритании и Франции, в которых он довел до собеседников озабоченность Москвы по поводу возможных провокаций со стороны Украины.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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