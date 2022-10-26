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В МИД РФ подтвердили опасения о сценарии с «грязной бомбой»

Представитель МИД РФ: выступление США подтвердило опасения РФ по «грязной бомбе»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Выступление представителя США на заседании Первого комитета ГА ООН подтвердило опасения о том, что после провокации Киева с «грязной бомбой» Россию обвинят в применении ядерного оружия. Об этом 26 октября заявил заместитель главы российской делегации Константин Воронцов.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание «грязной бомбы»
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

Отмечается, что представитель США Брюс Тернер на конференции по разоружению назвал заявления России о готовящейся провокации с «грязной бомбой» очередным «случаем дезинформации с целью создания потенциального предлога для применения Россией тактического оружия». По его словам, это еще один пример «бряцания» ядерным оружием, которым занимается Россия.

«В отношении ситуации с «грязной бомбой» хотелось бы заявить, что делегация США лишь подтвердила наше предостережение относительно того, что будет разыгран сценарий, когда после провокации киевского режима, о чем у нас имеется самая достоверная информация, именно Россия будет обвинена в применении оружия массового поражения со всеми вытекающими последствиями», — сказал Воронцов.

Он считает, что план Киева и его западных союзников рассчитан на то, что вслед за обвинением России в применении ядерного оружия будет раскручена антироссийская кампания, целью которой будет подрыв доверия к Москве и изоляция РФ на международной арене.

По его словам, «всё это мы уже проходили», однако в настоящий момент эти планы не пройдут. Воронцов отметил, что Россия здесь и сейчас предупреждает мировое сообщество о готовящейся провокации, а также требует от властей Украины прекратить подводить мир к ядерной катастрофе. Он считает, что действия Киева угрожают жизням мирных граждан.

23 октября стало известно, что украинские власти готовят на территории своей страны провокацию. Для этого может быть использован маломощный ядерный боеприпас или так называемая грязная бомба.

Минобороны РФ отмечало, что при подрыве такой бомбы радиоактивные изотопы разнесутся в атмосфере на дальность до 1500 км.

После этого Киев мог бы обвинить Россию в использовании оружия массового уничтожения для запуска масштабной антироссийской кампании по всему миру.

24 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что киевский режим уже приступил к реализации этой провокации: Восточному горно-обогатительному комбинату в городе Желтые Воды и Институту ядерных исследований в Киеве уже поставлена задача изготовить «грязную бомбу».

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва Украиной «грязной бомбы».

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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